FIFA ia in considerare ridicarea suspendarii Rusiei din competitiile nationale de fotbal dupa ce UEFA si-a relaxat pozitia in aceasta chestiune saptamana trecuta, a relatat miercuri Sky News, citata de Reuters. O decizie ar putea fi luata la reuniunea Consiliului FIFA care are loc miercuri si care ar oferi Rusiei sansa de a juca la Cupele Mondiale Under-17 daca se va califica. Punctul nu apare pe ordinea de zi a Consiliului Federatiei Internationale, iar FIFA nu a raspuns deocamdata solicitarii ... citeste toata stirea