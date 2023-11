David Popovici (foto) a oferit inca un discurs de mare campion inainte de Campionatele Europene de inot in bazin scurt, ce vor avea loc in perioada 5-10 decembrie. Popovici a anuntat cum a reactionat dupa rezultatele dezamagitoare de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, acolo unde a terminat pe 6 la 100 de metri liber si pe 4, la 200 de metri liber. "Dupa cum vad eu lucrurile, exista doua variante: sa fii suparat si nervos ca nu ai castigat, sau sa incerci sa afli de ce nu ai castigat. Am ... citeste toata stirea