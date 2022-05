Final de campionat pentru FC Brasov U17 si U19 in Campionatul National

In weekend, juniorii de la FC Brasov au disputat ultimele meciuri din playoff-ul Campionatului National, in deplasare la CSS Targoviste. Juniorii de Under 17 au reusit sa otina o victorie clara, scor 4-0, in timp de juniorii "mari" au cedat cu scorul de 1-7."A fost o partida cu o echipa foarte slaba. Imi pare rau sa declar asta, dar asta este realitatea. Am jucat combinativ dar ratam foarte mult. Felicit baietii pentru efort si pentru daruire. Cu ocazia acestui meci vreau sa le multumim ... citeste toata stirea