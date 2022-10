RC Phoenix Brasov, reprezentantii judetului Brasov in editia 2022 a Campionatului National de Rugby in 7, un sport olimpic, au tras concluziile participartiparii in competitia ce in acest an a fost una mult mai puternica.Daca in anul 2021 doar 9 echipe s-au inscris, anul acesta numarul lor a crescut la 15, dar a crescut si valoarea acestora si implicit a competitiei nationale.Etapele din ... citeste toata stirea