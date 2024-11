Final de cariera pentru Rafael Nadal

Cariera impresionanta a tenismanului spaniol Rafael Nadal (foto) s-a incheiat marti seara, la Malaga, dupa infrangerea suferita de Spania in fata Olandei, scor 1-2, in sferturile de finala ale Cupei Davis. Nadal a evoluat in primul meci de simplu al acestui duel, fiind invins in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de olandezul Botic van de Zandschulp, dupa mai putin de doua ore de joc, in primul meci oficial al ibericului incepand din luna iulie. Acesta a fost al doilea esec suferit de Nadal la ... citește toată știrea