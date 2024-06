Final de sezon de asfalt cu inca un podium pentru Andrei Girtofan si Doru Vraja

Patru din patru. Andrei Girtofan si Doru Vraja (Škoda Fabia Rally2) auincheiat sezonul de asfalt din cadrul CNRB 2024 cu inca o clasare pe podium: locul 3 la Raliul Clujului. Este al patrulea raliu din patru posibile in care cei doi componenti ai ProRally Team Brasov reusesc sa-l termine in primele 3 locuri, lucru ce demonstreaza ca au un ritm foarte bun in actualul sezon. Evolutia de pe "specialele" clujene a fost una buna, cu momentul culminant pe Power Stage (SS9 Drumul Generalului 3), ... citește toată știrea