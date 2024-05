Final de sezon in Divizia A masculina

Final de sezon in liga secunda masculina de handbal. CSM Fagaras a stat in ultima etapa din playoff, dar va juca in barajul de promovare, ocupand a treia treapta a podiumului.CSM Oradea merge si ea la baraj, dupa ce a invins cu 31-29 CSM Alexandria, in ultima runda.CS Medgidia nu s-a prezentat la Resita, pentru partida din ultima etapa, astfel ca banatenii au castigat cu 10-0 la "masa verde".La Odorheiu Secuiesc, CSO Teutonii Ghimbav a intalnit castigatoarea Diviziei A. CSM Odorheiu ... citește toată știrea