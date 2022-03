Final Four la Brasov, pentru o cauza nobila

Turneul final al Cupei Romaniei la volei masculin, editia 2022, va fi organizat la Brasov, in sprijinul cauzei Asociatiei Magic, copiii cu copiii cu diagnostice oncologice.Paula Seling (foto dreapta), ambasador Magic mereu alaturi de copiii asociatiei, va canta imnul Romaniei, in deschiderea finalei.Organizatorii evenimentului - Federatia Romana de Volei, Primaria Brasov, Consiliul Judetean Brasov si ASC Vulturii Brasov - ii invite pe brasoveni sa sutina in numar cat mai mare competitia ... citeste toata stirea