"Final Four"-ul Cupei Romaniei se joaca la Brasov

Turneul va fi unul dedicat sprijinirii copiilor cu diagnostice oncologice, iar cantareata Paula Seling va fi vedeta evenimentului Turneul Final Four al Cupei Romaniei la volei masculin va fi organizat in Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi" din Brasov, in zilele de 12 si 13 martie.SCM "U" Craiova, finalista editiei trecute, va infrunta campioana CSM Arcada Galati iar celalalt duel este CSS LAPI Dej SCM Zalau si CSA Steaua Bucuresti.Evenimentul sportiv este dedicat anul acesta ... citeste toata stirea