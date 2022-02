Finala Champions League se va juca la Paris. Rusia pierde sansa de a gazdui ultima editie a campionatului

Finala din 2022 a Champions League nu se va mai juca in Rusia, ci in Franta, anunta BBC, ca urmare a invaziei Ucrainei.Astfel, Sankt Petersburg pierde sansa de a gazdui finala din acest an a celebrei competitii de fotbal.Parisul va fi orasul care va gazdui ultima editiei a Ligii Campionilor, noteaza BBC.Finala se va juca tot pe 28 mai, incepand cu ora 21.00, pe Stade de France din Saint-Denis, in zona metropolitana a Parisului. ... citeste toata stirea