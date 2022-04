Finala Cupei Romaniei se va juca in Giulesti

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis, in sedinta de miercuri, ca finala Cupei Romaniei din acest sezon sa se dispute pe Stadionul Rapid.Ultimul act al competitiei KO se va desfasura pe data de joi, 19 mai 2022.Universitatea Craiova - Sepsi si FC Arges - FC Voluntari sunt semifinalele care vor decide echipele ce vor face pasul spre ultimul act al competitiei. In tur, gruparea din Sfantu Gheorghe s-a impus cu 2-1, in timp ce ilfovenii au castigat cu 2-0 disputa cu ... citeste toata stirea