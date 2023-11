Dan Sucu a reactionat dupa ce l-a vazut in lacrimi pe Cristiano Bergodi. Antrenorul Rapidului i-a dedicat, cu lacrimi in ochi, victoria din derby-ul cu FCSB tatalui sau decedat, care a murit in urma cu patru ani. Dan Sucu a spus ca Bergodi nu e numai un mare antrenor, ci si un om deosebit. "M-a emotionat faptul ca 2.600 de rapidisti au aratat faptul ca au forta mai mare si au incurajat mai puternic echipa noastra decat un intreg stadion de 40.000 de spectatori. M-a impresionat galeria noastra. ... citeste toata stirea