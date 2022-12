Fiorentina a castigat International Cup

Echipa italiana Fiorentina a castigat, sambata, turneul amical International Cup de la Bucuresti disputat pe Arena Nationala din Capitala. Fiorentina s-a impus cu 2-0 in partida cu Borussia Dortmund si cu 3-0 in meciul cu FC Rapid. In cea de-a treia intalnire a turneului, Borussia Dortmund a invins FC Rapid cu 2-1. "Pentru noi fost un antrenament bun, mai lung si mai intens decat de obicei. Si mult mai important, bineinteles, pentru ca am avut in fata doua echipe importante din Europa. Ne-am ... citeste toata stirea