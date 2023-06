Campioana Romaniei, Farul Constanta, n-a avut succes in demersul de a prelungi imprumutul atacantului Louis Munteanu - foto - (21 de ani), care va reveni la Fiorentina. 8 goluri si 6 pase decisive in 27 de meciuri a reusit Louis Munteanu la Farul, in sezonul 2022/2023.Site-ul fiorentina.it anunta ca Louis Munteanu va reveni la echipa "Viola", care nu mai vrea sa-l imprumute. Antrenorul ... citeste toata stirea