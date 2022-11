Fiul lui Traian Marc, unul dintre cei mai promitatori juniori ai tenisului romanesc

Luca Marc (12 ani), fiul fostului portar al lui FC Brasov, Dinamo si CFR Cluj, Traian Marc, si nepotul fostului tenismen Traian Marcu, este unul dintre cei mai promitatori juniori ai tenisului romanesc.Cu ocazia vizitei in Romania a lui Darren Cahill, brasoveanul Luca Marc s-a pregatit in cadrul unei sesiuni de trei ore in compania marelui antrenor, la Centrul National. Alaturi de Luca a fost si un alt pusti de viitor, David Cercel, fiul lui Teo Cercel (ex-preparator fizic Simona Halep) si ... citeste toata stirea