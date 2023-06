Sotia lui Florentin Petre, Margarita Peychinska, ii aduce noi acuzatii fostului fotbalist dinamovist, participant cu nationala Romaniei la Euro 2008. Fosta Miss Bulgaria, a doua nevasta a lui Florentin Petre, a rabufnit pe retelele de socializare si il acuza pe acesta ca si-a adus iubita in curtea in care locuieste si ea. "Si cand deja credeam ca nu pot fi surprinsa cu nimic, nesimtirea omului caruia i-am fost alaturi 16 ani ajunge la cota maxima. Sa aduci pe amanta in curtea unde sta actuala ... citeste toata stirea