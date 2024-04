Florentino Perez vrea sa-l "securizeze" pe Lunin

Real Madrid s-a impus, pe teren propriu, scor 3-2, in fata Barcelonei in El Clasico, in etapa a 32-a din La Liga. In urma acestei victorii, "los blancos" si-au asigurat, in mare masura, titlul de campioana in Spania (au 11 puncte avans fata de catalani cu 6 etape inainte de final). Succesul din El Clasico l-a incantat pe Florentino Perez (77 de ani), presedintele lui Real Madrid, care s-a aratat dispus sa prelungeasca contractele mai multor jucatori. Dupa victoria in fata Barcelonei, Florentino ... citește toată știrea