UTA a remizat pe terenul CFR-ului, scor 0-0, intr-un meci din etapa cu numarul 17 din SuperLiga. In urma acestui rezultat, UTA este pe locul 13 in SuperLiga, cu 19 puncte acumulate. Elevii lui Mircea Rednic sunt la 6 lungimi in spatele celor de la Petrolul, ultima clasata din zona play-off-ului, insa aradenii viseaza la o prezenta intre primele sase formatii, la finalul sezonului regulat."Noi, in vestiar, vrem sa luam fiecare meci parte in parte. E mult sa ne gandim la play-off, dar de ce sa ... citeste toata stirea