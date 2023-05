Portarul roman, Florin Nita (35 de ani), a facut un meci mare in campionatul Cehiei si a fost salvatorul la propriu al echipei Pardubice, reusind sa apere doua penalty-uri. A fost un meci nebun in campionatul din Cehia. Pardubice, echipa la care evolueaza si portarul roman, Florin Nita, a castigat partida din deplasare cu Brno, scor 2-0, in etapa a doua din play-out-ul primei ligi din Cehia.Pardubice s-a impus prin golurile marcate de Chlumecky, in minutul 34, si Krobot, in minutul 90+5, si a ... citeste toata stirea