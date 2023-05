Profesorul Florin Paraschiv este noul director tehnic al sectiei de handbal a ACS Kids Tampa Brasov. Antrenor cu o experienta de decenii "in spate", detinator al licentei "EHF Pro", dar si renumit cadru didactic universitar, doctor in Stiinte ale Educatiei, Paraschiv a activat ultima data la echipa masculina de Divizia A Sporting Ghimbav. "Am acceptat propunerea de a coordona grupele de la sectia de handbal cu speranta ca vom reusi sa dezvoltam acest proiect, astfel incat in 2-3 ani sa formam ... citeste toata stirea