Florin Raducioiu se recasatoreste, aleasa e Andreea Albastroiu

Florin Raducioiu a cerut-o de sotie pe Andreea Albastroiu in noaptea de Revelion si acum se pregateste de petrecere.Florin Raducioiu vrea ca aniversarea de 54 de ani, care va fi in luna mrtie, sa il gaseasca insurat. In noaptea dintre ani, el i-a oferit inelul Andreei, care a acceptat propunerea in casatorie. "Da, in martie implinesc 54 de ani si mi-as dori ca aceasta aniversare sa o petrec cu viitoarea mea sotie, Andreea. Am spus intr-o emisiune de Revelion ca nu am reusit pana acum, dar voi ... citește toată știrea