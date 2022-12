Florin Salam, la mare cautare in randul "tricolorilor" U20

Bogdan Lobont a vorbit despre perioada petrecuta ca selectioner la echipa nationala Under 20. Fostul portar al Romei a povestit o intamplare cu tinerii fotbalisti la o actiune a lotului national. Lobont a dezvaluit cum jucatorii Romaniei au preferat sa faca o poza cu Florin Salam in dauna lui Sanmartean si a lui Catalin Munteanu. "Depinde de mediul in care cresti, in care te dezvolti. Si de gena pe care o ai. Depinde ce exemple urmaresti. Nu stiu daca am mai spus cuiva: am avut o actiune la U20 ... citeste toata stirea