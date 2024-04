Florin Stanga, patru puncte in doua etape

Dinamo Bucuresti a fost egalata in extremis de Petrolul Ploiesti, scor 1-1 (1-0), luni seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala, intr-un meci din etapa a doua a fazei play-out a Superligii de fotbal. Dinamo a deschis scorul prin fundasul brazilian Gabriel De Moura (39), cu un sut de la 12 metri, din pasa lui Gheorghi Milanov. Pentru sud-american a fost primul gol marcat in Superliga. Petrolul a egalat in extremis, prin Gheorghe Grozav (90+13 - penalty), lovitura de pedeapsa fiind ... citește toată știrea