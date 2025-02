Florinel Coman a semnat cu Cagliari

Florinel Coman (foto) a plecat de la Al-Gharaf dupa doar jumatate de an. Internationalul roman are sansa sa joace in Serie A la Cagliari, acolo unde este legitimat si Razvan Marin.FCSB a incasat de la arabi 5,25 milioane de euro pentru Coman, care a avut un randament bun, reusind 3 goluri si 4 pase decisive in tricoul formatiei din Qatar. Cum nu s-a adaptat insa, a preferat sa revina in Europa. Astfel, arabii l-au imprumutat la Cagliari."Imprumutul lui Florinel Coman la Cagliari este ... citește toată știrea