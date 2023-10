A 10-a selectie pentru Florinel Coman (foto) in tricoul nationalei Romaniei a fost cu noroc pentru starul celor de la FCSB. Coman a reusit sa marcheze primul sau gol in "tricolor", la prima reprezentativa, si si-a aratat bucuria la finalul partidei cu Andorra. Printre cei mai buni jucatori din Superliga, Florinel Coman a recunoscut ca urmeaza sa discute luni cu anumiti impresari, insa aripa stanga nu se gandeste pentru moment la un transfer de la FCSB. "Am facut un meci foarte bun, am pasat, am ... citeste toata stirea