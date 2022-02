Florinel Coman nu poate da suta la suta, deocamdata

Florinel Coman (foto) a fost titular in centrul liniei de atac la FCSB in partida cu U Craiova 1948, incheiata 2-2, insa a fost inlocuit la pauza cu Valentin Gheorghe. La interviul de la finalul jocului, Mihai Pintilii, antrenorul echipei in absenta lui Toni Petrea, testat pozitiv la COVID-19, a explicat ca Florinel Coman a fost scos la pauza ca urmare a evolutiei mai putin convingatoare, cauzata de lipsa ritmului de joc. "Coman nu e inca in ritm, nu e pregatit 100%, dar usor-usor isi revine", ... citeste toata stirea