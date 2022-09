Fost conducator din "Groapa", previziuni sumbre, "Dinamo va avea soarta Astrei"

Constantin Anghelache - foto - (76 de ani), fost conducator la Dinamo, sustine ca situatia din cadrul gruparii nu este deloc una buna. Giurgiuvenii, fosti campioni ai Romaniei (sezonul 2015-2016), au ajuns ciuca batailor in Liga 4. Recent, Astra a pierdut meciul cu CS Tunari, scor 0-19! Anghelache a mai spus si cine este omul care "trebuie scos din joc" rapid de la Dinamo, care este suma de care echipa are nevoie urgent, dar si-a exprimat si scepticismul legat de viitorul "cainilor" in actualul ... citeste toata stirea