Fostul fotbalist Alexandru Vagner la 33 de ani

Fostul fotbalist Alexandru Vagner a decedat vineri dimineata la doar 33 de ani. Vagner fost internat in stare grava la Spitalul Judetean din Brasov, dupa ce a suferit un infarct, marti, 20 septembrie 2022, la un antrenament al echipei Inter Cristian, echipa din Liga a 4-a Brasov."M-au sunat in aceasta dimineata de la spital ca Alex a murit! Nu pot sa cred!", a declarat Mihaela, sora lui Alex Vagner citata de monitorulexpres.roFostul fotbalist a acuzat in ultimele luni o stare de oboseala ... citeste toata stirea