Andrei Cian (foto), seful sectiei de fotbal de la CSA Steaua, a dezvaluit care este starea de spirit din cadrul echipei, in contextul in care clubul "ros-albastru" nu detine, in acest moment, dreptul de a promova in SuperLiga. Concret, oficialul celor de la CSA Steaua a dezvaluit ca jucatorii "ros-albastrii" sunt afectati de faptul ca echipa nu are dreptul de a promova in primul esalon al fotbalului romanesc. "E mai temperamental (n.r. Daniel Oprita, antrenorul celor de la CSA Steaua). Nu este ... citeste toata stirea