Fostul "interist", Taribo West, e acum pastor penticostal

Taribo West -foto- (48 de ani) a fost unul dintre cei mai excentrici jucatori la jumatatea anilor '90-inceputul lui 2000. A castigat medalia de aur cu nationala Nigeriei la Jocurile Olimpice din 1996, insa acum nu mai are nicio legatura cu fotbalul. Fostul fundas a ramas in amintirea fanilor gratie coafurilor sale iesite din comun, dar iubitorii "sportului rege" din Romania nu au uitat nici momentul in care West i-a aruncat tricoul in fata lui Mircea Lucescu, in 1998, la un meci al lui Inter cu ... citeste toata stirea