Ioan Mandoca (58 de ani), mijlocasul de legenda al Brasovului, cu peste 200 de meciuri si 30 de goluri in prima divizie de fotbal, a facut o radiografie a situatiei de la FC Brasov. Va reamintim ca formatia de sub Tampa nu a primit licenta de liga a doua si va evolua, cel mai probabil, in liga a treia."Am semnalizat ca acest proiect nu este in regula de mai multe ori, de acum doi ani de cand domnul primar ne-a chemat la niste discutii. Acolo s-au ridicat niste probleme. Noi am incercat sa-i ... citeste toata stirea