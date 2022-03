Fostul "stegar" Istrati, golgheter in Republica Moldova

Sergiu Istrati (33 de ani), atacant moldovean cu cetatenie romana, care a evoluat pentru FC Brasov in urma cu mai bine de cinci ani, traieste a doua tinerete fotbalistica.Transferat in vara anului 2021 la Milsami Orhei, Istrati a marcat de 12 ori si a devenit cel mai bun marcator din campionatul Republicii Moldova, liga pusa pe harta fotbalului european de Sheriff Tiraspol, echipa care a impresionat in grupele UEFA Champions League. In ultima etapa, atacantul a inscris singurul gol al echipei ... citeste toata stirea