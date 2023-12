Echipa nationala de fotbal a Romaniei si-a aflat adversarele de la turneul final al CE Germania 2024. Tricolorii au fost repartizati in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia si castigatoarea barajului dintre Bosnia, Ucraina, Israel, Islanda. Romania va debuta pe 17 iunie la Munchen in partida cu castigatoarea din barajului pe ruta B. Urmatorul meci ne va aduce in fata cea mai importanta echipa din grupa, Belgia, pe 22 iunie la Koln. In ultimul meci, elevii lui ... citeste toata stirea