Fotbal echipa nationala, meci amical: Romania-Bulgaria 0-0

Romania a remizat cu Bulgaria pe stadionul Steaua, scor 0-0, in penultimul meci de pregatire inainte de Campionatul European din Germania. Tricolorii au controlat prima repriza si au ratat cea mai mare ocazie in minutul 44, cand Dragus, lansat excelent de Razvan Marin, nu a reusit sa il invinga pe portarul bulgar. In a doua repriza, Romania a beneficiat de un penalty irosit de Man. Bulgarii au trecut si ei pe langa gol in minutul 53, sutul lui Kolev a fost respins de Nita. Pana la final, Hagi a