FOTBAL: Kids Tampa Brasov U15, calificare in optimile Cupei Romaniei

ACS Kids Tampa Brasov U15 s-a calificat in optimile Cupei Romaniei dupa ce a invins, in deplasare, cu 3-0 (3-0), pe CSS Targoviste.Cu biletele asigurate pentru sferturile sezonului in Liga Elitelor, "ursii" antrenati de Cristian Cristea si Adrian Hirlab au reusit sa treaca mai departe si in Cupa Romaniei. Brasovenii s-au impus la scor, in fata CSS Targoviste, dupa un meci foarte bun, mai ales in prima repriza, cand au inscris toate golurile prin Grideanu, Dinka si ... citeste toata stirea