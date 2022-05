ACS Kids Tampa Brasov va incepe returul play-out-ului din Liga a 3-a maine, cu un meci contra celor de la KSE Tg. Secuiesc. O partida dificila pentru "ursi", care au insa un moral bun dupa succesul contra liderului CS Blejoi."Ne asteapta un meci dificil cu o echipa buna. In tur nu am facut cel mai bun joc si am pierdut categoric. ... citeste toata stirea