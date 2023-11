Romania a invins Israelul in penultima partida a preliminariilor Euro 2024 cu 2-1 intr-o partida disputata in Ungaria si si-a asigurat calificarea la turneul final din Germania, dupa o pauza de opt ani. Meciul a inceput slab pentru tricolori si dupa doar doua minute, Israel a deschis scorul prin Zahavi, cu o lovitura de cap in urma unui corner. Diferenta a rezistat pana in minutul 10, cand dupa o faza superba, Dragus a sutat in bara transversala, mingea a ricosat la Puscas care a reluat-o cu ... citeste toata stirea