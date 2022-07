Fotbal: Superliga sezonul 2022-2023. Programul complet

Liga 1 de fotbal, redenumita din acest sezon Superliga, va incepe pe 16 iulie. Dupa cele 30 de etape ale sezonului regulat, primele 6 echipe vor juca in play-off (sistem tur-retur), iar ultimele 10 echipe vor juca in play-out (doar tur). Sezonul2022/2023 al Superligiise va intrerupe in intervalul13 noiembrie - 3 decembrie, perioada in care este programata Cupa Mondiala de fotbal 2022, din Qatar. In noul sezon se va beneficia desistemul VAR.Primul meci cu arbitraj video din competitiile ... citeste toata stirea