Fotbalist din Peru pentru Razvan Lucescu

PAOK si Razvan Lucescu - foto - (55 de ani) au primit o lovitura foarte grea in Grecia, fostul antrenor al lui FC Brasov fiind suspendat patru luni, in urma unui conflict cu suporterii lui AEK Atena.Astfel, misiunea campioanei-en titre s-a ingreunat foarte mult in ceea ce priveste lupta la titlu, iar sefii lui PAOK se misca in consecinta. Echipa a rezolvat deja primul transfer in perioada de mercato a iernii.Miercuri seara, presa din Suedia a anuntat ca PAOK si Malmo FF au ajuns la un acord ... citește toată știrea