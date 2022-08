Fotbalist si model, un italian si-a ucis partenera de viata!

Giovanni Padovani (foto) este un fotbalist de 26 de ani, care si-a petrecut intreaga cariera in ligile inferioare din Cizma, in Serie D si Serie C, profesand si ca model. Miercuri, acesta a fost arestat de autoritatile italiene, dupa ce s-a ajuns la concluzia ca, marti seara, acesta a atacat-o cu salbaticie pe fosta sa iubita si a ucis-o. Alessandra Matteuzzi a fost gasita in seara faptei de medici, cu rani foarte grave la cap, dar in viata, in curtea complexului de apartamente unde locuia. ... citeste toata stirea