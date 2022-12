Faza optimilor Cupei Mondiale din Qatar a ajuns la final, odata cu recitalul oferit de Portugalia in meciul cu Elvetia, scor 6-1. La finalul celor opt meciuri, clasamentul golgheterilor s-a modificat. Kylian Mbappe si-a adjudecat primul loc doar pentru el, gratie dublei reusite in meciul cu Polonia, scor 3-1. Starul lui PSG a ajuns la cinci goluri si a depasit mai multi fotbalisti cu care se afla la egalitate. In ... citeste toata stirea