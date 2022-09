Fotbalul din Brasov de acum 100 de ani

Prin cautarile lor in presa de altadata, muzeografii de la Casa Muresenilor au gasit mai multe informatii interesante despre echipele brasovene de fotbal de la inceputul perioadei interbelice. In urma cu un secol, Brasovul avea un fotbal apreciat, care s-a concretizat in singurul titlu national cucerit de o formatie din orasul de la poalele Tampei, Coltea.Cum relata presa din urma cu un secol evenimentele sportive a dezvaluit muzeograful Ovidiu Savu. "In Brasovul de dupa Marea Unire, de la ... citeste toata stirea