Foto. Cupa ,,Tinere sperante" la Karate s-a desfasurat la Fagaras. Au participat 140 de sportivi

Cupa ,,Tinere Sperante" la Karate s-a desfasurat sambata, 19 februarie a.c., incepand cu ora 10.00, in sala de sport a Liceului ,,Dr. Ioan Senchea" din Fagaras. La eveniment au participat 140 de sportivi de la sapte cluburi.,,Avem cluburile fagarasene, cele din Victoria si un club din Brasov, la competitie participa 140 de sportivi. Este o cupa pe care am initiat-o cu mai multa vreme in urma, dedicata in mod exclusiv copiilor intre 6-15 ani. De aceea poarta denumirea sugestiva de ,,Tinere