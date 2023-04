Campion cu Atalanta la junioriMijlocasul echipei Feralpisalo a reusit o promovare istorica in serie BRomanii care fac cariera in strainatate sunt prea putin cunoscuti in tara, dar nici nu sunt atrasi sa performeze pentru Romania. In tarile care i-au adoptat sunt considerati campioni, iar in tara lor de origine sunt trecuti la si altii. Sunt multe exemple la care Romania a ramas repetenta si continua sa mearga pe toboganul esecurilor. Un copil cu origini romanesti, dar nascut si crescut in ... citeste toata stirea