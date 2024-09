FOTO Hyper Hornets Brasov, gata de startul sezonului in Liga Pro de minifotbal!

Dupa o prima jumatate de stagiune de acomodare, gruparea din Brasov este gata de startul Ligii Pro, care va avea loc in acest weekend. Lotul este omogen, cu putine schimbari in echipa fata de sezonul trecut. Catalin Hutu, unul dintre fondatorii gruparii de minifotbal, crede ca omogenitatea poate fi un mare avantaj."Ne gasim din ce in ce mai bine pe teren, se vede clar de la meci la meci, de la amical la amical. Mi-as dori sa intram in play-off pentru ca s-a schimbat sistemul. La nivelul ... citește toată știrea