Foto si Video. Fagarasenii cu care ne mandrim. Maysha Georgiana a fost selectionata in lotul national de handbal, Junioare II

Maysha Georgiana Focaru este tanara fagaraseanca, 16 ani, pasionata de handbal, care a fost selectionata in lotul national de handbal, Junioare II (2008-2009). Este printre putinii fagaraseni care au activitate sportiva la nivel national si cu care Fagarasul se poate mandri. In prezent, May, asa cum i se spune Mayshei Georgiana, se afla in Paris unde se organizeaza Campionatul celor 4 Natiuni la care participa echipele nationale ale Frantei, Danemarcei, Elvetiei si Romaniei. Echipa Romaniei va ... citește toată știrea