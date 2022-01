FR Baschet: Inaintea meciurilor se testeaza doar nevaccinatii

FR Baschet a anuntat, miercuri seara, in urma unei sedinte a Consiliului Director al forului, ca se revine la calendarul de testare Covid-19 din august 2021, conform caruia inaintea partidelor oficiale persoanele vaccinate nu mai trebuie sa se testeze."Conform Ordinului comun al Ministerului Tineretului si Sportului si Ministerului Sanatatii, nr. 535/1505 din 11.08.2021 si publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 775, in data de 11.08.2021, sunt exceptate de la calendarul de testare ... citeste toata stirea