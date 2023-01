Francezii nu se dezmint, raman aceiasi rasisti incurabili

Cazurile in care francezii nu-si ascund antipatia fata de romani nu mai sunt o noutate, cele mei dese comparatii fiind cele in care suntem facuti de tigani si cersetori. De ironia acida a francezilor n-a scapat nici Alexi Pitu, proaspat transferat de la Farul la Girondines de Bordeaux, una dintre echipele de traditie ale Hexagonului.Pitu a debutat pentru Bordeaux in acest weekend, in care s-a confruntat si cu primul atac sub centura la adresa lui. "Daca nu merge cu fotbalul, se va putea ... citeste toata stirea