Franta - Maroc si Croatia - Argentina, in semifinalele Mondialului

Selectionata Marocului a devenit prima echipa africana calificata in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal, dupa ce a invins neasteptat echipa Portugaliei cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, pe Al Thumama Stadium din Doha, in sferturile de finala ale editiei din Qatar."Leii din Atlas" au scris istorie in Qatar, Youssef En-Nesyri (42) marcand unicul gol al partidei, una in care lusitanii au dezamagit, fiind departe de evolutia din partida cu Elvetia (6-1).Seleccao, campioana europeana din 2016, ... citeste toata stirea