Fratii Maior, provocarea Sardiniei

Brasovenii Norbert Maior si Francesca Maior au luat startul in acest weekend in etapa a treia din Campionatul Mondial de Raliuri rezervata juniorilor, Raliul Sardinei.Norbert si Francesca au devenit primul echipaj 100% romanesc care a obtinut un podium in Campionatul Mondial de Raliuri, dupa ce s-au clasat pe locul 3 la juniori in Raliul Croatiei, a doua etapa a sezonului 2024.Ajutat si de primele puncte castigate in etapa de debut din Suedia, Norbert si ... citește toată știrea